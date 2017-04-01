بالصور- توقيف مروج عملة مزيفة بالجرم المشهود في النبطية

أوقفت دورية من شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بالجرم المشهود اللبناني م . ج. ( مواليد عام 1984) بتاريخ 31/03/2017 في النبطية أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة من فئة 100 ألف ل.ل. في مطعم بالنبطية.

وبالتحقيق معه، اعترف أنه حصل على حوالي ٣ ملايين ل.ل. من فئة المئة مزيفة، وذلك بالاشتراك مع: م. ح. مجهول باقي الهوية، من شخص يدعى: ع. ا. من البقاع، كما أنه أعطى المدعو: م. ذ. ( مواليد عام 1986، لبناني) مبلغ 300 الف ل.ل. بغية ترويجها، وتم توقيف هذا الأخير الذي عثر بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة.

وتبين ان م. ح.، مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحري وخلاصة حكم بجرم مخدرات.

والتحقيق جار باشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف شركائهم.