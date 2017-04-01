هيفا وهبي من بين أجمل نساء العالم... فكيف علّقت على الأمر؟

أعادت النجمة اللبنانية هيفا وهبي نشر صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام جاء فيها أنّ موقع Wonderlist الأميركي قد اختارها لتكون ضمن قائمة أجمل 10 نساء في العالم.
وضمّت اللائحة التي نشرها الموقع الأميركي لعام 2017 عدداً من أجمل النساء حول العالم وأشهرهنّ. والقائمة بحسب الصورة التي أعادت هيفا نشرها من حساب الإعلامي عماد حواري هي:
في المرتبة الأولى الممثلة الأميركية تشارليز ثيرون
المرتبة الثانية الممثلة الإيطالية مونيكا بيل
المرتبة الثالثة الممثلة الأميركية جينيفر أنستون
المرتبة الرابعة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي
المرتبة الخامسة الممثلة الهندية مادهوري ديكست
المرتبة السادسة الممثلة الإسبانية بنيلوبي كروز
المرتبة السابعة الممثلة الهندية ايشواريا راي
المرتبة الثامنة الممثلة والمغنية الأميركية جينيفر لوبيز
المرتبة التاسعة ملكة البوب المغنية مادونا
والمرتبة العاشرة كانت من نصيب النجمة الجماهيرية هيفا وهبي
ولم تُرفق هيفا الصورة بأي تعليق بل اكتشفت بإعادة نشرها على حسابها الرسمي على انستغرام.