هيفا وهبي من بين أجمل نساء العالم... فكيف علّقت على الأمر؟

الإعلان

أعادت النجمة اللبنانية هيفا وهبي نشر صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام جاء فيها أنّ موقع Wonderlist الأميركي قد اختارها لتكون ضمن قائمة أجمل 10 نساء في العالم.وضمّت اللائحة التي نشرها الموقع الأميركي لعام 2017 عدداً من أجمل النساء حول العالم وأشهرهنّ. والقائمة بحسب الصورة التي أعادت هيفا نشرها من حساب الإعلامي عماد حواري هي:في المرتبة الأولى الممثلة الأميركية تشارليز ثيرونالمرتبة الثانية الممثلة الإيطالية مونيكا بيلالمرتبة الثالثة الممثلة الأميركية جينيفر أنستونالمرتبة الرابعة الممثلة الأميركية أنجلينا جوليالمرتبة الخامسة الممثلة الهندية مادهوري ديكستالمرتبة السادسة الممثلة الإسبانية بنيلوبي كروزالمرتبة السابعة الممثلة الهندية ايشواريا رايالمرتبة الثامنة الممثلة والمغنية الأميركية جينيفر لوبيزالمرتبة التاسعة ملكة البوب المغنية مادوناوالمرتبة العاشرة كانت من نصيب النجمة الجماهيرية هيفا وهبيولم تُرفق هيفا الصورة بأي تعليق بل اكتشفت بإعادة نشرها على حسابها الرسمي على انستغرام.