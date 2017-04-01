أوهموا فتيات بأنهم يستطيعون تهريبهن الى تركيا ولكن....

الإعلان

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "بتاريخ 30/01/2017 أوقف مخفر مشتى حسن في وحدة الدرك الاقليمي بالتنسيق مع فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت المدعو: م. ج. ( مواليد عام 1967، سوري).وبالتوسع بالتحقيق معه من قبل مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الاداب في وحدة الشرطة القضائية، اعترف انه يشكل مع آخرين عصابة للاتجار بالاشخاص، وقع ضحيتها مئات الفتيات الاثيوبيات، فكانوا يتقاضون من كل فتاة مبلغا يتراوح بين 200 و 1000 دولار أميركي.وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تم وبتواريخ مختلفة، توقيف معظم أفراد هذه العصابة بينهم الرأس المدبر، وهم كل من:- ا. ع.( مواليد عام 1977، لبناني) (الرأس المدبر) وهو من أصحاب السوابق بجرائم الاحتيال والتهريب.- خ. أ .( مواليد عام 1985، لبناني)- ع. ز. ( مواليد عام 1973، لبناني)وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم كانوا يوهمون الفتيات الاثيوبيات اللواتي ليس بحوزتهن أوراقا ثبوتية وفارين من منازل مخدوميهم، أنهم يستطيعون تهريبهن الى تركيا، غير أنهم يتركونهن قرب حواجز أمنية ويتصلون برقم النجدة للابلاغ عنهم بغية توقيفهن."