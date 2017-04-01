خمسة ملايين أوروبي بلا منازل...

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خمسة ملايين أوروبي قد يفقدون منازلهم نهاية القرن الحالي جراء فيضانات محتملة بحسب مركز البحوث الموحد لدى المفوضية الأوروبية ، لذي أضاف ان العلماء حذروا من ارتفاع منسوب المياه في البحر الشمالي وبحر البلطيق نتيجة الاحتباس الحراري، الأمر الذي سيجعل بعض الشواطئ الأوروبية تنغمر بالماء, كما أن وتيرة الاحترار العالمي قد تتسبب في وقوع فيضانات خطيرة كل سنة.والمشكلة ان الدول الأوروبية غير جاهزة تقنيا للتغيرات المناخية؛ لذلك يتوجب عليها أن تستعد الآن لوقوع كوارث طبيعية محتملة.وقد ارتفع منسوب الماء العام الماضي في أنهار الدانوب والراين ونيكار، ما تسبب في وقوع فيضانات على طول شواطئها، أما فرنسا فأعلنت درجة الخطر البرتقالية في مناطقها الشمالية، واضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف من سكانها.