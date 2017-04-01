لماذا ظهرت سرية العباس في برج البراجنة؟

سرية العباس تظهر لساعات في شوارع برج البراجنة. بلباس موحد ومنظم وعتاد منسق كما تشير الصور الموزعة والمسربة ظهر أفراد سرية العباس وعلى بزاتهم الرسمية شارات حزب الله.
وبحسب ما سرب على مواقع التواصل الاجتماعي فان السرية تم اطلاقها بموجب تعليمات الشيخ عباس الحركة مسؤول قطاع برج البراجنة في حزب الله وذلك لمواجهة تجار المخدرات وضبط المخالفات ضمن القطاع.
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