منوعات
01 نيسان 2017
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بين وسام حنا وجنيد زين الدين... كذبة أول نيسان

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بين وسام حنا وجنيد زين الدين... كذبة أول نيسان
بعدما أثار الإعلان الترويجي لحلقة الأمس من برنامج "حسابك عنا" عبر الـ LBCI والـ LDC ضجّة بسبب ظهور الممثل الكوميدي جنيد زين الدين كبديل عن الإعلامي والممثل وسام حنّا في مهمّة تقديم البرنامج، أطلّ هذا الأخير أمس في بداية الحلقة معلناً أنّ الأمر كان مجرّد كذبة أول نيسان.

ومع بداية الحلقة أمس، أطلّ جنيد زين الدين على المشاهدين استكمالاً لخدعة كذبة أول نيسان لكن سرعان ما خرج وسام حنّا من الكواليس وأطلّ على المشاهدين معلناً أنّ الأمر ليس سوى مزحة محبّبة لم تُزعج الناس بل أثارت فضولهم فقط.
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 فكلّ كذبة أول نيسان وأنتم بخير!

شاهدوا إعادة حلقة الأمس من حسابك عنا عبر هذا الرابط
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