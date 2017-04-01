بين وسام حنا وجنيد زين الدين... كذبة أول نيسان

ماذا حصل أمس في حسابك عنا؟

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LBCI News Lebanon

بعدما أثار الإعلان الترويجي لحلقة الأمس من برنامج "حسابك عنا" عبر الـ LBCI والـ LDC ضجّة بسبب ظهور الممثل الكوميدي جنيد زين الدين كبديل عن الإعلامي والممثل وسام حنّا في مهمّة تقديم البرنامج، أطلّ هذا الأخير أمس في بداية الحلقة معلناً أنّ الأمر كان مجرّد كذبة أول نيسان.



ومع بداية الحلقة أمس، أطلّ جنيد زين الدين على المشاهدين استكمالاً لخدعة كذبة أول نيسان لكن سرعان ما خرج وسام حنّا من الكواليس وأطلّ على المشاهدين معلناً أنّ الأمر ليس سوى مزحة محبّبة لم تُزعج الناس بل أثارت فضولهم فقط.

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