الحوثيون يحتجزون 7 عاملين في مجال الاغاثة

أعلنت الهيئة الطبية الدولية ومصدر محلي السبت ان المتمردين الحوثيين احتجزوا خمسة أشخاص من طاقمها، بالاضافة الى سائقين اثنين متعاقدين.

وقالت الهيئة الطبية ومقرها لوس أنجليس في بيان نشرته الجمعة على موقعها الالكتروني "نعمل لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن".

وامتنعت الهيئة عن الخوض في تفاصيل أكثر، الا ان موظفا يمنيا يعمل في مجال الاغاثة قال لفرانس برس ان الموظفين المحتجزين جميعهم من اليمنيين وتم احتجازهم في محافظة إب في وسط البلاد.

ويورد موقع الهيئة الطبية الدولية ان اكثر من 150 موظفا محليا يعملون لدى الهيئة التي تنشط في اليمن عبر ثلاثة مكاتب منذ عام 2012

ويذكر الموقع ان الهيئة تستمر في تأمين خط مساعدات للعائلات اليمنية في العاصمة وفي إب، بالاضافة الى تعز وعدن ولحج في الجنوب.

ويسيطر المتمردون الحوثيون مع حلفائهم على معظم المناطق الشمالية والغربية في اليمن، فيما القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية تسيطر على جنوب وشرق البلاد.