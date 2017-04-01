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01 نيسان 2017
01/04/2017 14:06:58
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس حتى الضبية بالاتجاهين بسبب التوافد الى المحلات التجارية
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس حتى الضبية بالاتجاهين بسبب التوافد الى المحلات التجارية
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LBCI News Lebanon
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