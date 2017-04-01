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01 نيسان 2017
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس حتى الضبية بالاتجاهين بسبب التوافد الى المحلات التجارية

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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس حتى الضبية بالاتجاهين بسبب التوافد الى المحلات التجارية
 
 
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