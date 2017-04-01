عبدو فغالي خارج رالي الربيع ... والسبب ؟؟؟

عبدو فغالي - سائق راليات

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LBCI News Lebanon

أعلن السائق عبدو فغالي على صفحته الخاصة عبر الفيسبوك انسحابه من رالي الربيع بنسخته ال33 والذي يندرج ضمن المرحلة الأولى من بطولة لبنان للراليات بسبب سوء الأحوال الجوية غداً !!

ويعود سبب إنسحاب الفغالي إلى سوء حال الطرقات في حال غزارة الأمطار والقيادة تحت ظروف غير طبيعية أمر خطير للغاية ..

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وتجدر الإشارة أن 21 سائقاً طلبوا تأجيل الرالي إلا أن المنظمين رفضوا هذا الطلب وأعلنوا إنطلاق الرالي غداً ابتدءا من الساعة 7 صباحاً من أمام كازينو لبنان .