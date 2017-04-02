عندما يحذر بري من "حركة انقلابية وانفجار البلد"

من المتوقع أن تتحول جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يومي الخميس والجمعة المقبلين محط متابعة عند اللبنانيين، ولا سيما انها ستنقل على الهواء مباشرة. ومن الأكيد أن مشاريع قوانين الانتخاب المتعثرة ستكون محور كلمات النواب وسيتلقى اعضاء الحكومة ملاحظاتهم على الفور.

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ويأمل كثيرون هنا ومن بينهم بري أن يكون هذا الامر مادة لدفع الحكومة الى اخذ المبادرة وتلقف كرة قانون الانتخاب والعمل على التمديد التقني، ولا سيما أن بري لا ينفك عن دعوة الحكومة الى وضع القانون في صدارة اولوياتها. ويردد أمام زواره "حسناً قامت الحكومة بواجب انجاز الموازنة واقرارها وهذا امر جيد، لكن عليها ان لا تنسى ان مهمتها الاولى تنحصر في انتاج قانون الانتخاب. واذا لم تحقق هذا الفعل والواجب الوطني فستذهب بكل انجازاتها وتطيح بكل ما حققته"،مضيفا "اذا لم تقوم الحكومة بهذا الواجب فهذا يعني ان البلد سينفجر وان التقصير من جانب مجلس الوزراء في هذا الخصوص لا يعني الا احداث حركة انقلابية".