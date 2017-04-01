فقدان سفينة شحن كورية جنوبية قبالة الاوروغواي

طاقم "ستيلا ديزي" كان مؤلّفاً من ثمانية كوريين جنوبيين و16 فيليبينياً

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LBCI News Lebanon

فُقدت سفينة شحن كورية جنوبية مع أفراد طاقمها البالغ عددهم 24 شخصاً الجمعة قبالة سواحل الأوروغواي بعدما وجهت نداء استغاثة، وفق ما أفادت بحرية الأوروغواي وكالة فرانس برس متحدثة عن "مؤشرات إلى غرقها".

وقالت البحرية في بيان إن "سفينة (أخرى) لاحظت بقع وقود وحطاماً إضافة إلى رائحة وقود قوية، وهو مؤشر إلى أنّ السفينة المنكوبة غرقت".

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وقال غاستون خوان سولو متحدثاً باسم البحرية إن "بحرية الاوروغواي نسقت عمليات بحث في المنطقة مع أربع سفن تجارية موجودة فيها".

ووجهت سفينة الشحن "ستيلا ديزي" التي تبلغ قدرتها 260 ألف طن نداء استغاثة الجمعة في الساعة 11,30 (14,30 ت غ) مشيرة إلى تسرب مياه إليها.

ورغم عدم وجود السفينة في المياه الاقليمية الاوروغوانية، فإنها موجودة في منطقة البحث والاغاثة التابعة للبلد المذكور على بعد الفي ميل بحري (3700 كلم) شرق ميناء مونتيفيديو، بحسب البحرية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر حكومية أنه تم العثور في منطقة الحادث على قارب نجاة وشخصين من أفراد طاقم السفينة المفقودة.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية إنّ طاقم "ستيلا ديزي" كان مؤلّفاً من ثمانية كوريين جنوبيين و16 فيليبينياً.