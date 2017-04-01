ويكيليكس تكشف "الطريقة الأميركية" في القرصنة

ظلت الوكالة تستخدم هذه الآلية حتى عام 2016 على الأقل

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LBCI News Lebanon

أصدرت "ويكيليكس" مجموعة جديدة من الوثائق، التي تكشف تكتيكات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي إي إيه" في تنفيذ عمليات القرصنة.

وتحتوي الوثائق، التي نشرتها ويكيليكس للعموم، على 667 ملفّا مشفرا لأعمال الوكالة السرية، إذ حصلت ويكيليكس على الوثائق من المكتبة المركزية للوكالة الأميركية.

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وتدور المعلومات حول البرامج الضارة والبرمجيات الخبيثة، التي يتم استخدامها لتعطيل المحققين، من إسناد هجمات القرصنة إلى الوكالة وإثبات تورطها فيها.

وبحسب ويكيلكس، الطريقة التي تستخدمها "سي أي إيه"، يمكن من خلالها إخفاء بعض النصوص التي تمكنها من معرفة هوية صانع الأنظمة الخبيثة.

وتضيف التسريبات أيضا معلومات عن الآلية السرية، التي تسمح بالتستر على النصوص الإنجليزية في شيفرة البرامج الضارة، ووضع نماذج من نصوص أخرى، مثل الصينية والروسية والكورية والعربية والفارسية، كستار على مقاطع الشيفرة، التي قد تدل على صلتها بالسي أي إيه.

وقد ظلت الوكالة تستخدم هذه الآلية حتى عام 2016 على الأقل.