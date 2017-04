تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي، صباح اليوم، من السيطرة على حريق شب في برج تابع لإعمار في قلب الإمارة، وهو قيد الإنشاء، من دون التبليغ عن وقوع إصابات حتى الآن.



ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مجموعة من الصور من مكان الحريق على تويتر، ذاكرا أن "الدفاع المدني سيطر على حريق أبراج Fountain Views تحت الانشاء في داون تاون دبي وجاري تبريد الموقع".

وأغلقت الشرطة بعض الطرق وقامت بتحويل السير الى الطرق الفرعية حفاظا على سلامة المارين.

Dubai Civil Defence brings under control fire that broke out in under-construction Fountain Views Towers in Downtown #Dubai pic.twitter.com/p7lqtfiGCH