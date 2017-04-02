اليكم حال الطقس في الأيام المقبلة...

ما زال المنخفض الجوي الذي يتمركز حاليا فوق الحوض الشرقي للمتوسط، والذي يؤثر على لبنان اليوم ويبدأ بالإنكفاء غدا الاثنين. اما الثلاثاء، فيعود الاستقرار الجوي ويتحول الطقس الى ربيعي معتدل، والأربعاء منخفض جوي يتمركز فوق شبه الجزيرة العربية حيث سيعمل على تدفق كتل حارة من فوق شمال شرق مصر ستؤدي الى ارتفاع كبير بدرجات الحرارة بالتوازي مع تدفق رياح سطحية جنوبية شرقية ناشطة ومغبرة.

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في التفاصيل:



▪الاحد ٢ نيسان: طقس ممطر أحيانا مع احتمال عواصف رعدية. استقرار بدرجات الحرارة وهطول امطار متفرقة وثلوج على ١٨٠٠م، حرارة السواحل تتراوح بين ١٢ و١٩ درجة.



▪الاثنين ٣ نيسان: يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيا. الاجواء تكون غائمة جزئيا مع احتمال امطار خفيفة او رذاذ خاصة صباحا، مع تكون الضباب على الجبال. وتبقى الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و٢٠ درجة.



▪الثلاثاء ٤ نيسان: طقس مستقر ربيعي مشمس مع بعض السحب المرتفعة. بداية ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و٢٣ درجة.



