الراعي: نأمل ألا يكون تأجيل ولاية النواب وسيلة للتمديد

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.

ودعا الراعي في العظة مجلس النواب والحكومة إلى إقرار قانون جديد للانتخابات، قائلا "معلوم أن مدة المجلس الحالي كانت قد انتهت في 20 حزيران 2013، فمددها من دون مسوِغ شرعي، حتى 20 تشرين الثاني 2014. ثم مدد لنفسه مرة ثانية حتى 20 حزيران 2017، من دون سبب شرعي وبمخالفات متعددة للدستور، كما فصلها قرار المجلس الدستوري الصادر في تاريخ 28 تشرين الثاني 2014"، مشيرا الى ان هذا القرار قد أدان دستوريا ربط الانتخابات النيابية بالتوافق على قانون انتخاب جديد، أو بالتوافق على إجرائها (راجع الفقرتين 7 و8).

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وأمل أن لا يصل بنا التواني في إقرار قانون جديد للانتخابات إلى تمديد آخر أو إلى واقع لا نعرف نتائجه الوخيمة، وألا يكون التأجيل، من شهر إلى آخر، وسيلة لتمديد ولاية السادة النواب لمدة أطول وأطول قدر الممكن، مضيفا "هذا أمر معيب حقا!".

وتمنى الراعي أن يستنير المسؤولون السياسيّون بنور إنجيل المحبة فتنفتح آذان قلوبهم لسماع أنين شعبنا في مختلف حاجاته الاقتصاديّة والمعيشيّة والإنمائيّة، ويصغوا لصوت ضمائرهم الداعية إلى الحدّ من الفساد المستشري في الوزارات والإدارات العامّة والمجالس. كما تمنى أن ينير الله عقولهم كي يقوموا بالإصلاح الاقتصادي في كلّ قطاعاته والنهوض به، داعيا الوزارات المعنيّة الى يفاء ما على الدولة من مستحقّات ماليّة سنويّة للمستشفيات الخاصّة والمدارس المجّانية والمراكز الاجتماعيّة المتخصّصة.