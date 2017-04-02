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02 نيسان 2017
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باسيل من أستراليا: ندعو الى ضرورة تأمين العودة الامنة للاجئين السوريين الى بلادهم لان اللجوء السوري يهدد وجود اللبنانيين في بلدهم

باسيل من أستراليا: ندعو الى ضرورة تأمين العودة الامنة للاجئين السوريين الى بلادهم لان اللجوء السوري يهدد وجود اللبنانيين في بلدهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار ندعو,أستراليا,باسيل,
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باسيل من أستراليا: ندعو الى ضرورة تأمين العودة الامنة للاجئين السوريين الى بلادهم لان اللجوء السوري يهدد وجود اللبنانيين في بلدهم
 
 
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