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02 نيسان 2017
02/04/2017 05:13:14
باسيل من أستراليا: ندعو الى ضرورة تأمين العودة الامنة للاجئين السوريين الى بلادهم لان اللجوء السوري يهدد وجود اللبنانيين في بلدهم
باسيل من أستراليا: ندعو الى ضرورة تأمين العودة الامنة للاجئين السوريين الى بلادهم لان اللجوء السوري يهدد وجود اللبنانيين في بلدهم
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LBCI News Lebanon
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