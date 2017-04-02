بريطانيا تأسف لتعرض المتحدث باسم التحالف العربي "لاعتداء"

عبرت بريطانيا للسعودية عن الأسف لتعرض المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن اللواء أحمد عسيري "لاعتداء" متظاهرين في لندن اثناء مشاركته في منتدى، حسبما افادت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد.

وتعرض عسيري لانتقادات حادة بشأن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، ورشق بالبيض مع وصوله إلى المنتدى الذي نظمه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الخميس.

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والاحد أعلنت الوكالة السعودية عن اتصال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي يتولى وزارة الدفاع، ليل السبت الاحد.

وتسعى لندن إلى التقرب من الرياض ودول الخليج منذ قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.