"حماس" تسعى لاتخاذ إجراءات مشددة بحق من "يتخابر" مع إسرائيل

سيتم اتخاذها "خلال الساعات والأيام المقبلة"...

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LBCI News Lebanon

أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عزمها اتخاذ إجراءات مشددة بحق من "يتخابر" مع إسرائيل، وهو عمل يُعاقب عليه بالإعدام، وذلك بعدما اغتال مجهولون قيادياً في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة.

واوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في القطاع إن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها "خلال الساعات والأيام المقبلة"، تاركاً الباب مفتوحا أمام إمكان تنفيذ اعتقالات ومحاكمات أو حتى اعدامات.

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وقد اغتيل القيادي في كتائب عز الدين القسام مازن فقهاء على أيدي مجهولين في 24 آذار.

واتهمت حماس إسرائيل و"متخابرين" بتنفيذ العملية بينما توعدت كتائب القسام بالثأر.

ليبرمان يؤكد ان اسرائيل لا تبحث عن "مغامرات" في غزة

من جهته، اكد وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ان اسرائيل لا تبحث عن "مغامرات" في قطاع غزة بعدما اتهمتها حماس باغتيال احد قادتها هناك، مشيرا الى ان الحركة قد تكون مسؤولة عن اغتياله.