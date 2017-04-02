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02 نيسان 2017
02/04/2017 05:33:33
باسيل: المهمة الاصعب علينا هي محاربة الفساد وأصوات الفاسدين ترتفع بسرعة ولن نلتهي بالرد عليها ولن يمنعونا من اكمال مسيرة الاصلاح
باسيل: المهمة الاصعب علينا هي محاربة الفساد وأصوات الفاسدين ترتفع بسرعة ولن نلتهي بالرد عليها ولن يمنعونا من اكمال مسيرة الاصلاح
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LBCI News Lebanon
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