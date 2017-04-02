باسيل: أسبوع الآلام هو أسبوع قانون الانتخاب

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أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن النقاش مستمر حول القانون الاخير الذي طرحه التيار الوطني الحر مع انتظار جواب حزب الله بشأنه وشدد على الا أحد يمكنه قتل قانون الانتخاب الجديد وأسبوع الآلام سيكون أسبوع قانون الانتخاب والا سنصلب جميعا.ودعا باسيل في مؤتمر صحافي من استراليا الى ضرورة تأمين العودة الامنة للاجئين السوريين الى بلادهم لان اللجوء السوري يهدد وجود اللبنانيين في بلدهم لافتا الى ان جزء كبير من المجتمع الدولي متواطئ في موضوع النازحين السوريين والهدف توطينهم وهذا ما سيتصدى له لبنان.من جهة أخرى، شدد باسيل على انه من حق المغتربين اللبنانيين المشاركة في الحياة السياسية في لبنان والتصويت في الانتخابات النيابية.وقال: "لم أقرأ رسالة الرؤساء الخمسة ولا القمة العربية قرأتها".