الشمال يخوض انتخابات نقابة المهندسين

من سيفوز بالانتخابات؟

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LBCI News Lebanon

تشهد صناديق الإقتراع في نقابة المهندسين بطرابلس، إنتخاب نقيب جديد وأربعة أعضاء جدد لمجلس النقابة، حيث تتنافس فيها لائحتان مكتملتان إضافة إلى مرشح منفرد لمنصب النقيب.

ويبلغ عدد المقترعين الذين يحق لهم المشاركة في الإنتخاب وسددوا إشتراكاتهم زهاء تسعة آلاف مهندس من أصل 11896 مسجلين على لوائح النقابة.

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وتخوض هذه الإنتخابات "لائحة النقابة للجميع" المدعومة من تيار المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والجماعة الإسلامية، وتضم المرشحين بسام زيادة لمركز النقيب، احمد هرموش وإسطفان إلياس عن الهيئة العامة وبلال عوض عن فرع الكهرباء وأنطوني عازار عن فرع الميكانيك، والدكتور محمد هللو عن الصندوق التقاعدي.

كما تشكلت "لائحة القرار المهني الحر" من مستقلين وتضم المرشحين مرسي المصري لمركز النقيب، أسعد المعراوي ومصطفى فخر الدين عن الهيئة العامة، إيلي فدعوس عن فرع الميكانيك، أحمد البدوي النجار عن فرع الكهرباء.

إضافة إلى المرشحين المنفردين عمار الأيوبي لمنصب النقيب، جوزف نمنوم ، محمد زياد الخوري، زياد بابتي، ماجدة صيداوي، وسيم عبد الجليل عن الهيئة العامة ، ميلاد غنطوس، فريال مواس، إيلي صالح عن فرع الكهرباء، محمود الصاج، زكريا عقل، يوسف طعمة عن فرع الميكانيك وصلاح شعراوي عن الصندوق التقاعدي.

وفاز بالتزكية ثلاثة أعضاء للجنة مراقبة حسابات الصندوق التقاعدي هم المهندسون: طارق الصوفي السكري، طارق متلج، وحسن صلاح الدين.