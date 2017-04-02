أكبر استقصاء لآراء المستهلكين يعلن عن فائزي"منتج العام" في لبنان

قائمة بفائزي"منتج العام" في لبنان

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LBCI News Lebanon

يسجّل عام 2017 العيد الثلاثين لتأسيس شركة "منتج العام" في فرنسا سنة 1987، وهي الشركة الخاصة بجائزة الإبتكار في قطاع المنتجات الإستهلاكيّة التي يصوّت عليها أكبر عدد من المستهلكين في العالم. ويشمل نطاق هذه الجائزة 40 بلداً حيث تشكّل شركة "منتج العام" منذ تأسيسها أحد المحفّزين الأهمّ على الإبتكار في قطاع السلع الإستهلاكيّة ومساهماً كبيراً في زيادة الوعي والمبيعات الخاصة بمنتجات هذا القطاع.

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وتماماً كالسنوات الثلاثين الأخيرة، كشف عام 2017 عن فائزين جدد في الفئات الإستهلاكيّة العديدة التي تمثّلها الجائزة في شتّى البلدان حول العالم. أمّا في لبنان، فقد أعلنت "منتج العام" عن 21 فائزاً لهذه السنة والذين تم مكافأتهم خلال حفل خاص عُقد في مطعم "لو مايون" في تاريخ 8 مارس.

وتقوم باختيار الماركات المحليّة المشاركة في الجائزة لجنة من الخبراء الرائدين في قطاع السلع الإستهلاكيّة قبل أن تخضع تلك إلى إحصاء وطني تمثيلي يشمل 10,000 مستهلك لبناني بالتعاون مع شركة IPSOS الرائدة عالمياً في الأبحاث الخاصة بسلوك المستهلك. ويؤدّي التقييم العام إلى تحديد المنتجات الجديدة الفضلى في كلّ من فئات الجائزة، وذلك ارتكازاً على معايير الجاذبيّة والإبتكار وإرضاء المستهلك.

وقد تم الإعلان عن الفائزين على جائزة "منتج العام" في لبنان خلال حفل قدّمته مذيعة المؤسسة اللبنانيّة للإرسال ليا فيّاض وتخلّله أداء مميّز للمغنيّة دايانا وعرض كوميدي للـBBCHI. ومن بين الفائزين لهذه السنة شركات هنكل، ويونيليفر، وكيلوغز، وفتّال، وغيرها من الشركات اللبنانيّة المرموقة.

وفي هذه المناسبة، صرّح دوري كفوري، الرئيس التنفيذي لجائزة منتج العام، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يتم إطلاق مئات من المنتجات كلّ سنة في السوق، ما يربك المستهلكين ويوثّر سلباً على قراراتهم الشرائيّة. فيأتي شعار "منتج العام" الذي تحمله الماركات الفائزة ليشكّل علامة فارقة تميّز هذه الماركات عن منافسيها بدعم من 10,000 صوت ناخب لبناني." وأكّد على ذلك قائلا: "أجرت شركة IPSOS إستقصاءً شارك فيه 2,400 مستهلكاً تبيّن من خلاله أّنّ 68% من المستجيبين يرجّحون على شراء المنتجات التي تحمل شعار "منتج العام".

أمّا السيّدة زينة اسطواني، مديرة منطقة الشرق لجائزة منتج العام، فقالت: "ينظر زبائننا إلى جائزة منتج العام كشهادة مرموقة لمنتجاتهم وماركاتهم، ما يحفّزهم على مواصلة دعمهم لنا. نفتخر هذه السنة بأن نشهد إبتكاراً يواكب حاجات الحياة العصرية السليمة، إذ تسعى الشركات إلى الإستثمار في المنتجات المخصّصة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الخيارات الصحيّة، منها المنتجات العضوية و منها الخالية من الغلوتين والسكّر، والصديقة للبيئة."



تشمل لائحة الفائزين لهذه السنة:

Americana Frozen Beef Range- Meat Category

Annette's Low Carb Dough- Healthy Line Category

Der General Trigger- Multipurpose Cleaner Spray Category

Eat Real Chips- Light Bites Category

Elephant Pressed Pretzels- Snacks Category

Kellogg's Crunchy Muesli- Breakfast Category

Milton Sterilizing Tablets- Sterilizing Tablets

Monarch Instant Noodles- Instant Meals Category

Monarch Mustard Squeeze- Condiments Category

Persil Gel Millions- Fabric Care Category

Pomi Organic- Tomato Paste Category

Prepacked Fresh Chicken- Chicken Category

Provoc Artificial Stripe and Flare Lashes- Eye Styling Category

Provoc Semi-Permanent Gel Pencils- Make-Up Category

Rexona Motion sense Range- Personal Care Category



Selpak Hygienic Tissue Paper - Hygienic Tissue Paper Category

Somat Gold- Dishwashing Tablets Category

Spinneys Anti-Bacterial Disinfectant- Disinfectant Solution Category

Spinneys Frozen Pastries- Frozen Pastries Category

Vita Coco Natural Coconut Water- Healthy Beverages Category

YES Multipurpose powder detergent- Multipurpose Powder Detergent Category



عن منتج العام:

يشكّل منتج العام جائزة مستقلّة ومرموقة تكافئ الإبتكارالمتميّز في قطاع المنتجات الإستهلاكيّةوالجائزة الوحيدة من نوعها التي يصوّت عليها المستهلكون أنفسهم. ينتشر شعار منتج العام في 40 بلداً حول العالم بهدف واحد: توجيه المستهلكين إلى أفضل المنتجات في سوقهم ومكافأة الصانعين على جودة وابتكار منتجاتهم.



