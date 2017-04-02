الفيضانات تتواصل في أستراليا

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واصلت الفيضانات اجتياح أجزاء من شرق أستراليا حيث تسعى فرق الطوارئ لإعادة المياه والكهرباء إلى المناطق التي ضربها الإعصار الأحد، وسط توقعات بأن تستمر الجهود لإعادة الوضع إلى طبيعته اشهرا عدة.ولقي شخصان على الأقل مصرعهما وما زال كثيرون في عداد المفقودين بعدما غمرت المياه أجزاء واسعة من ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، ما أسفر عن غرق منازل وإجلاء عشرات آلاف الأشخاص.وضرب الإعصار ديبي، وهو من الدرجة الرابعة، في شمال شرقي أستراليا الثلاثاء بين بوون وايرلي بيتش واقتلع الأشجار وأسفر عن أضرارا فادحة.وتراجع الإعصار إلى درجة عاصفة استوائية لدى وصوله إلى الجنوب الشرقي مع رياح قوية وأمطار غزيرة ضربت الساحل الشرقي لسيدني قبل ان يتجه إلى بحر تاسمانيا.