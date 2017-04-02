آخر الأخبار
02 نيسان 2017
02/04/2017 08:41:38
التحكم المروري: قطع طريق عام كفرشيما - الحدث بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة من قبل بعض الاهالي وحركة المرور ناشطة في المحلة
التحكم المروري: قطع طريق عام كفرشيما - الحدث بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة من قبل بعض الاهالي وحركة المرور ناشطة في المحلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار طريق,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
إقرأ أيضاً