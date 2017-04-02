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02 نيسان 2017
02/04/2017 09:01:56
التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام كفرشيما - الحدث بالاتجاهين و حركة المرور طبيعية في المحلة
التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام كفرشيما - الحدث بالاتجاهين و حركة المرور طبيعية في المحلة
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LBCI News Lebanon
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