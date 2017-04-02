روجيه فغالي يعيد تفوقه في افتتاح بطولة لبنان للراليات

احرز روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 لقب رالي الربيع ال33 الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة .
واحتل "العائد" نيقولا أميوني وملاحه ايلي مسلّم على سيارة من نفس الطراز المركز الثاني و زياد فغالي وملاحه جهاد الهاشم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 المركز الثالث في السباق الذي أقيم الأحد في ظل طقس متقلّب .
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