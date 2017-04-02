الجراح: الحريري مصر على إقرار السلسلة

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نقل وزير الاتصالات جمال الجراح عن رئيس الحكومة سعد الحريري "اصراره على اقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والعسكريين والموظفين رغم محاولات البعض التبرؤ من تعهدههم باقرارها منذ سنوات"، وشدد على "تأكيد "تيار المستقبل" لقانون انتخابات جديد يراعي صحة التمثيل والوحدة الوطنية، وغير ذلك فنحن ضده"، وأكد "أفضل العلاقات مع الدول العربية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية".واشار الجراح خلال احتفال في البقاع الغربي،الى أن "الحكومة أقرت مشروع الموازنة وحول الى المجلس النيابي، وتنجز الآن في المجلس النيابي سلسلة الرتب والرواتب.وعن قانون جديد للانتخابات قال: "نحن ومنذ اليوم الأول للبحث في قانون جديد للانتخابات كنا وما زلنا مصرين على ان كل قانون انتخابي لا يراعي صحة التمثيل ولا يحافظ على الوحدة الوطنية سوف نقف ضده، وأي قانون يراعي هذه المسلمات سنكون معه بغض النظر عن شكله أو عن عدد النواب او تقسيم الدوائر أو المناطق، فعندما يراعي القانون الانتخابي هاتين المسألتين فنحن معه".