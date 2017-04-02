بالفيديو - اطلاق مجموعة حرب عصابات...

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أطلقت جماعة فوضوية مسلحة ما سمّته "قوات حرب العصابات الشعبية الثورية الدولية" بهدف الدفاع عن الثورات الاجتماعية حول العالم كما تقول. وأوضحت انها تشكّلت الآن للدفاع عن روج آفا أو كيان غرب كردستان، وهي المناطق التي تعتبر كردية من وجهة نظر الأحزاب الكردية الطامحة لإنشاء كيان كردي في سوريا.وأعلنت هذه الجماعة التزامها مكافحة ما وصفته بالفاشية والرأسمالية، واكدت دعمها لحزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية.وتعليقاً على اطلاق هذه الجماعة حركتها حذّر متخصصون في شؤون الارهاب الدولي من أهدافها وما قد تشكّل من مخاطر جديدة في سوريا وخارجها.