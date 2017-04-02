جولة أوروبية للحريري يستهلها من باريس

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يبدأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جولة أوروبية يستهلها غدا من العاصمة الفرنسية باريس، حيث يلتقي في قصر الاليزيه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ويجري معه محادثات تتناول المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وزيادة الدعم الفرنسي لمساعدة لبنان في مواجهة اعباء النازحين السوريين المتزايدة.ومن المقرر أن يمنح هولاند الحريري خلال اللقاء وسام جوقة الشرف من رتبة كوماندور. هذا ويلتقي الحريري ايضا نظيره الفرنسي في قصر ماتينيون ويبحث معه في مختلف الاوضاع وسبل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.وينتقل الحريري بعدها الى برلين، المحطة الثانية في جولته، حيث يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ويتناول معها الأوضاع في لبنان والمنطقة وتداعيات النزوح السوري وكيفية التعامل مع هذه الأزمة.ويزور بعدها العاصمة البلجيكية بروكسيل حيث، يمثل لبنان في "مؤتمر بروكسيل لسوريا والمنطقة" ويلقي كلمة يعرض فيها خطة الحكومة اللبنانية لتثبيت الاستقرار والتنمية ومواجهة الضغوط على البنى التحتية والخدمات العامة جراء أزمة النازحين السوريين وحاجات لبنان على هذا الصعيد ودور المجتمع الدولي في زيادة المساعدات المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة.