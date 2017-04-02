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02 نيسان 2017
02/04/2017 09:47:45
موسم الصيد البري الممنوع قانوناً منذ سنوات والمسموح بفعل غض نظر الدولة رح يصير قانوني وهالشي رح يفوت ايرادات اضافية للخزينة...شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ الممنوع مرغوب ومسموح
موسم الصيد البري الممنوع قانوناً منذ سنوات والمسموح بفعل غض نظر الدولة رح يصير قانوني وهالشي رح يفوت ايرادات اضافية للخزينة...شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ الممنوع مرغوب ومسموح
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LBCI News Lebanon
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