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02 نيسان 2017
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موسم الصيد البري الممنوع قانوناً منذ سنوات والمسموح بفعل غض نظر الدولة رح يصير قانوني وهالشي رح يفوت ايرادات اضافية للخزينة...شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ الممنوع مرغوب ومسموح

موسم الصيد البري الممنوع قانوناً منذ سنوات والمسموح بفعل غض نظر الدولة رح يصير قانوني وهالشي رح يفوت ايرادات اضافية للخزينة...شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ الممنوع مرغوب ومسموح Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانوناً,الممنوع,البري,الصيد,موسم,
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موسم الصيد البري الممنوع قانوناً منذ سنوات والمسموح بفعل غض نظر الدولة رح يصير قانوني وهالشي رح يفوت ايرادات اضافية للخزينة...شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ الممنوع مرغوب ومسموح
 
 
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