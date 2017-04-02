أخبار دولية 02 نيسان 2017 02/04/2017 10:29:10 ماي: بريطانيا لن تتخلى عن السيادة على جبل طارق

كان الاتحاد الاوروبي أعلن أن على اسبانيا ان توافق على تمديد اي اتفاقية تجارية بين الاتحاد وبريطانيا في حال كانت تشمل ايضا ال 6,7 كلم مربع التي تخضع للسيادة البريطانية عند ساحل اسبانيا الجنوبي

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LBCI News Lebanon

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الأحد أنها لن تسمح "أبدا" بأن يخرج جبل طارق عن السيادة البريطانية بدون موافقة سكان تلك المنطقة الواقعة جنوب اسبانيا، وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة. الإعلان

وفيما تصدرت هذا المسألة النقاشات في اطار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قالت ماي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو "لن نبرم ابدا اتفاقا ينقل سكان جبل طارق الى سيادة أخرى بعكس رغباتهم التي يعبرون عنها بحرية وديموقراطية". وكان الاتحاد الاوروبي أعلن أن على اسبانيا ان توافق على تمديد اي اتفاقية تجارية بين الاتحاد وبريطانيا في حال كانت تشمل ايضا ال 6,7 كلم مربع التي تخضع للسيادة البريطانية عند ساحل اسبانيا الجنوبي.