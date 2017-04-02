واشنطن تحث بكين على "التحرك" ضد كوريا الشمالية

اعلنت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هالي الاحد ان الولايات المتحدة تنوي "الضغط" على الصين لكي "تتحرك" لوقف السباق في كوريا الشمالية لتطوير السلاح النووي.

ويقوم الرئيس الصيني بزيارة الى الولايات المتحدة الخميس والجمعة حيث سيعقد لقاء مع نظيره الاميركي دونالد ترامب في مقر الاخير في مارالاغو في فلوريدا.

وكانت بكين اعلنت وقف صادراتها من الفحم الى كوريا الشمالية تطبيقا للعقوبات التي تفرضها الامم المتحدة، لاقناع هذا البلد بالتخلي عن برامجه النووية والبالستية.

الا ان نيكي هالي اعتبرت هذه الخطوة غير كافية. وقالت "نعلم بان الفحم يدخل بطرق اخرى. نريد رؤية تحركات فاعلة من قبل الصين لادانة كوريا الشمالية ولا نريد فقط كلاما".