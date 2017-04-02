بالفيديو: بدلًا من إنقاذها... صورّت عاملتها المنزلية وهي تتدلى من النافذة!

أفادت بعض التقارير بأنّه تم توقيف سيّدة كويتيّة بعدما صوّرت عاملتها المنزليّة وهي تتدلى من النافذة بدلًا من أن تساعدها.

وفي التفاصيل، انتشر فيديو يبيّن العاملة تتدلى من إحدى النوافذ وتطلب المساعدة، غير أنّ ربّة المنزل رفضت مساعدتها، بل راحت تصورها وهي تسقط من الطبقة السابعة مرددّة "أيّتها المجنونة تعالي إلى هنا".

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ويُسمع في مقطع الفيديو صوت العاملة، التي هي من التبعية الإثيوبية، وهي تصرخ"أمسكيني أمسكيني".

وتمكّن رجال الإطفاء في دولة الكويت من إنقاذ العاملة. ويُرجح أنّ لأخيرة كانت تحاول الانتحار.

هذا وقالت السيّدة إنّها صوّرت الحادثة كي لا تتهم بقتل العاملة وقامت بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.