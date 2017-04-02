بالصور: امرأة برازيلية تخطف الأنفاس دخلت حياة رونالدو... إليكم التفاصيل

قالت فائزة بإحدى مسابقات ملكات الجمال في البرازيل إنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دعاها إلى تناول العشاء بعد الدردشة معها عبر تطبيق واتساب.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانيّة، زعمت إريكا كانيلا أنّ لاعب كرة القدم طلب منها مقابلته عندما كانت في لشبونة تصوّر برنامجًا تلفزيونيًا واقعيًا.

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واعترفت إريكا، التي شاركت رسائل واتساب بينها وبين رونالدو مع الصحيفة، أنّ لقاءها مع نجم ريال مدريد لطالما كان حلمًا بالنسبة إليها، فهي شديدة الإعجاب به.

وتابعت "كنت أعتقد أنه سيكون أكثر اهتمامًا ​بنساء من نماذج باربي. لم أتخيل يومًا أن يُعَجب بامرأة برازيلية".