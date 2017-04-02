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02 نيسان 2017
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فوز اللويزة على الحكمة بنتيجة 79-70 في إطار دور المجموعات من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة

فوز اللويزة على الحكمة بنتيجة 79-70 في إطار دور المجموعات من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنتيجة,الحكمة,اللويزة,
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فوز اللويزة على الحكمة بنتيجة 79-70 في إطار دور المجموعات من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة
 
 
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