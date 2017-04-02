المجلس النيابي ينتظر الحكومة على" كوع الملفات"

مقدمة نشرة الـLBCI المسائية

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LBCI News Lebanon

لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع ، فالايام الثلاثة منه سيكون رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس ثم المانيا ثم بلجيكا ، والخميس والجمعة جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة الحكومة وصولًا لمساءلتها ... الأنظار إذًا إلى ساحة النجمة في أول مواجهة بين الحكومة والمجلس بعد انتهاء فترة السماح ، حيث ان المجلس ينتظر الحكومة على " كوع الملفات " وفي مقدمها قانون الانتخابات النيابية الذي يبدو انه يترنَّح وأنه دخل " اسبوع الآلام " كما وصفه وزير الخارجية جبران باسيل من اوستراليا ... ثاني الملفات الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وثالثها الكهرباء ... ولأن الجلسة ستكون منقولة تلفزيونيًا فإن طالبي الكلام من النواب سيتكاثرون وأن سقوف المواقف سترتفع حيث ان كلام النواب لن يكون موجهًا إلى الحكومة بمقدار ما سيكون موجَّهًا إلى ناخبيهم ، ولكن وفق أي قانون ؟ هذا ما لا يعرفه النواب الذين ستراوِح مواقفهم بين الضرب في الرمل او ضرب المندل ... وفي المحصِّلة ستكون جلسة مزايدات لن تخلو من " التمريك " على حكومة لم تنجح حتى الآن في إنجاز وعدها الاول وهو قانون جديد للإنتخابات .

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فشل ، او على الاقل ، تأخر الحكومة في إنجاز ما وعدت به سيُتيح اصطيادَها في مجلس النواب ، فهل صيدُها ممنوع كما هو ممنوع صيد الطيور ؟ البداية من هذا الملف .