حقيقة ما حصل بين حزب الله والتقدمي الاشتراكي في الشويفات؟

وقوع إشكال بين الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاشتراكي, الشويفات , حزب الله ,اشكال ,وقوع إشكال بين الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله

LBCI News Lebanon

أعلنت وكالة داخلية الشويفات في الحزب التقدمي الإشتراكي أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تناقلت خبراً عن وقوع إشكال بين الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله على خلفية إزالة علم حزبي.

وأوضحت الوكالة في بيان أن هذا الخبر مضخم وجرى علاجه من خلال سلسلة من الإتصالات السياسية وأكدت أن التنسيق مع الإخوة في حزب الله قائم ومستمر كما كان في السابق وكذلك مع كل الجهات المعنية في المنطقة.

الإعلان

ودعت الوكالة لعدم الإنجرار خلف الشائعات المغرضة ، مؤكدة تمسكها كما دائماً بالإستقرار في الشويفات ومحيطها.

هذا، وأعلنت مديرية اﻹعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني ببيان صادر عنها:" أنه و بعد اﻹتصالات المكثفة التي أجريت بين رئيس الحزب وزير المهجرين اﻷمير طلال أرسلان و بين رئيس الحزب التقدمي اﻹشتراكي النائب وليد جنبلاط و مسؤول وحدة اﻹرتباط و التنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، اتفق الجميع على ضرورة التهدئة و ضبط النفس بعد اﻹشكال الذي كان قد حصل في الشويفات على خلفية أعلام حزبية و أكد الجميع على عدم السماح ﻷي طابور خامس إحداث فتنة في المنطقة تهدف إلى زعزعة الوضع و ضرب العيش الواحد الذي نسعى جميعا للحفاظ عليه".

الى ذلك، عقد اجتماع في مركز استخبارات الجيش في خلدة، حضره مسؤول المخابرات في الجيش المقدم نضال ضو، صادق غملوش عن "حزب الله"، ومروان ابي فرج عن "الحزب التقدمي الاشتراكي، ومنير الريشاني عن "الحزب الديمقراطي اللبناني".

وبعد التداول في إشكال الشويفات، تم التأكيد على رفع الغطاء عن المخلين بالأمن، وعلى استكمال التنسيق القائم بين جميع الفرقاء، والتأكيد على انهاء اي تداعيات للاشكال الذي حدث.