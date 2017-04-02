"سجادة" حماية الأبنية التاريخية تسحب من تحت باب البيت الاحمر

هذا البيت الاحمر في شارع المكحول في منطقة رأس بيروت من البيوت القليلة المتبقية والتي تحكي عن بيوت بيروت التراثية، هذا المنزل لم يعد على لائحة الجرد العام للأبنية التراثية، لأن وزارة الثقافة أسقطته من أولوياتها، فأصدر وزير الثقافة غطاس خوري قرارا رسميا بسحب العقار رقم 491 من منطقة رأس بيروت العقارية، والذي يملكه ميشال ربيز، من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
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