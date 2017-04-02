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02 نيسان 2017
02/04/2017 13:08:40
الحزب الديمقراطي اللبناني :اتفاق بين أرسلان وجنبلاط وصفا على ضرورة التهدئة وضبط النفس بعد اﻹشكال الذي حصل في الشويفات على خلفية أعلام حزبية
الحزب الديمقراطي اللبناني :اتفاق بين أرسلان وجنبلاط وصفا على ضرورة التهدئة وضبط النفس بعد اﻹشكال الذي حصل في الشويفات على خلفية أعلام حزبية
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LBCI News Lebanon
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