القوات: نرفض التوقف عند التعرض للافتات الترحيب بالرياشي

أعربت "القوات اللبنانية" في منطقة صيدا- الزهراني، في بيان، عن أسفها أنه "في عصر الانفتاح والتواصل، وفي زمن الحوار المفتوح، يلجأ البعض إلى تزوير الحقائق واختلاق أخبار غير صحيحة، منسوبة إلى ماض بعيد وأليم تخطيناه للانطلاق إلى مد الجسور مع كل الأطراف، التي تؤمن بلبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وتسعى لقيام الدولة الفعلية، التي تحفظ حقوق الجميع وتصون حرية الفرد والمعتقد".

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وأوضحت "ولأن القوات اللبنانية في منطقة صيدا - الزهراني، تؤمن بالعمل السياسي الراقي، الذي يتماشى مع تطلعاتها وثوابتها، رفضت التوقف عند التعرض إلى اللافتات التي رفعت ترحيبا بوزير الإعلام ملحم الرياشي، لمشاركته في حفل تكريمي للراحل المطران سليم غزال في دار العناية - الصالحية، وأن برنامج الزيارة لم يتأثر بهذه الممارسات، التي ترافقت مع مواقف بعض المأزومين الطامحين لإيجاد موقع غير محقق".

وأكدت أن "القوات اللبنانية في منطقة صيدا - الزهراني، لن تماشي الساعين إلى تعكير مسيرة استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وخاصة أن هؤلاء ما زالوا يعيشون أوهام الحرب، التي تخطاها الزمن، وتخطتها القوات اللبنانية الى رحاب الوطن".