بنك سوسيتيه جنرال ينفي ما اوردته صحيفة عكاظ

اكد بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل بعد مراجعته سجلاته العائدة للسنوات العشرة الاخيرة أن ما ورد في مقال " لائحة عقوبات اميركية ضد شركات وبنوك لبنانية داعمة لحزب الله" بعدم صحة كل ما ورد في المقال في كل ما يتعلق بـ"بنك سوسيتيه جنرال في لبنان".

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وكانت صحيفة عكاظ نشرت مقالاً جاء فيه :

كشفت مصادر لبنانية لـصحيفة عكاظ أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغته الإدارة الأميركية، إعداد عقوبات مالية جديدة تستهدف شخصيات وشركات متهمة بدعم حزب الله، ستشمل كل مؤسسات الحزب، ما سيؤدي إلى "حشر" المصارف اللبنانية في مأزق يصعب الخروج منه. وأشارت المصادر إلى أن الشركات التجارية التابعة لحزب الله التي تقوم بتوظيف كوادر الحزب، تندرج ضمن الجهات المستهدفة بالعقوبات المرتقبة التي ستفرضها وزارة الخزانة الأمريكية ومن بينها شركات تعمل في مجال الاتصالات والبناء والتجارة. وكان الإعلام اللبناني تناول في تقارير عدة معلومات أشارت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية نسقت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بصدد اتخاذ إجراءات ضد الداعمين لحزب الله في لبنان.

وتابعت المصادر أن "أصابع الاتهام ستتوجه أيضا إلى المصارف اللبنانية التي يفترض أن لا تقوم بتوفير الخدمات المالية لهذه الشركات التابعة لحزب الله"، متوقعةً أن يجري تشديد إجراءات فرض العقوبات على المصارف التي تدير حسابات شركات تابعة لحزب الله والمدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية، مثل بنك الموارد الذي يدير حسابات مؤسسة الشهيد المدرجة في قائمة الجهات الداعمة للإرهاب.

وذكرت المصادر أن فرض العقوبات على الشركات والمصارف يأتي بالتوازي مع إجراءات أخرى تقوم بها الإدارة الأمريكية ضد حزب الله، مثل محاكمة رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين المحسوب على حزب الله، بتهمة التحايل على العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تمثل رسائل موجهة إلى حزب الله وإيران والجهاز المصرفي في لبنان حول نية الحكومة الأمريكية عدم التهاون بأي شكل من الأشكال مع أية جهة توفر الدعم المالي لحزب الله سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي سياق متصل كشفت مصادر شديدة الخصوصية للسياسة أسماء الشركات التابعة لحزب الله التي من المقرر أن تشملها العقوبات الأمريكية من بينها شركة الرائد التي تدير حساباتها في بنك لبنان والمهجر وشركة تيلتاك وورلدوايد التي تدير حساباتها في بنك عودة وفي بنك لبنان والمهجر وشركة بيتون بلوس التي تدير حساباتها في بنك انتركونتيننتال IBL وفي بنك لبنان والمهجر وشركة أطلس هولدينغ التي تدير حساباتها في بنك سوسييتيه جنرال.