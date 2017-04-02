بسام زيادة نقيبا للمهندسين في طرابلس

فاز مرشح "تيار المستقبل" المهندس بسام زيادة، بمنصب نقيب المهندسين في طرابلس مع كامل أعضاء "لائحة النقابة للجميع" المدعومة من حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الجماعة الإسلامية" و"اليسار الديمقراطي".

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وتوزعت الأصوات على 10 صناديق إقتراع في مقر النقابة خلال اليوم الإنتخابي، الذي شارك فيه 2592 مقترعا من أصل 9114 مهندسا سددوا اشتراكاتهم من مجمل عدد المنتسبين البالغ 11886 مهندسا، حيث وجدت 30 ورقة بيضاء،فيما إعتبرت 28 ورقة ملغاة.

وبنتيجة فرز الأصوات، فقد فاز النقيب الجديد بسام زيادة ب1384 صوتا، كذلك فاز أعضاء لائحته على النحو الآتي: أنطوني عازار (1323) لفرع الميكانيك، بلال عوض (1158) لفرع الكهرباء، احمد هرموش (1197)، وإسطفان إلياس (1033) عن الهيئة العامة. في حين جاءت نتائج أصوات اللائحة المنافسة (لائحة القرار المهني الحر) كالآتي: مرسي المصري (948 صوتا) لمنصب النقيب، وباقي اعضاء اللائحة نال كل منهم احمد البدوي النجار (834) عن فرع الكهرباء، إيلي فدعوس (812) عن فرع الميكانيك، اسعد المعراوي (908)، ومصطفى فخر الدين (898) عن الهيئة العامة.