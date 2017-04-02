فادي كرم لـ"الأنباء": أرجح الانتخابات بقانون مختلط في الخريف

أوضح عضو كتلة القوات النائب فادي كرم أن الاتصالات المتعلقة بالاتفاق على قانون الانتخاب كانت تبشر بقرب الوصول في الفترة الاخيرة الى نهاياتها السعيدة والخروج بالاتفاق الى قانون جديد على أساس النظام المختلط.

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لكن كرم اكد لـ"الأنباء" ان حزب الله لاحظ ان القوات والتيار الوطني الحر سيفوزان في ظل القانون المختلط بحصة نيابية كبيرة جدا والاهم انهما سيتحالفان مع الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل الأمر الذي يعني بالارقام حصول هذا التفاهم الرباعي الذي قد تنضم اليه احزاب او شخصيات مستقلة على اكثر من 80 نائبا.

وتخوف كرم من ان تطير الانتخابات اذا لم يتخل حزب الله عن المشروع الاقليمي لصالح الاستراتيجية الوطنية اللبنانية،قائلاً:" اذا حصل هذا التخلي فان الانتخابات ستحصل في الخريف المقبل على اساس قانون يعتمد النظام المختلط."