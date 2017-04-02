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02 نيسان 2017
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اجتماع في مركز استخبارت الجيش في خلدة ليل امس أكد انهاء تداعيات إشكال الشويفات ورفع الغطاء عن المخلين بالأمن

اجتماع في مركز استخبارت الجيش في خلدة ليل امس أكد انهاء تداعيات إشكال الشويفات ورفع الغطاء عن المخلين بالأمن Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش,استخبارت,مركز,اجتماع,
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اجتماع في مركز استخبارت الجيش في خلدة ليل امس أكد انهاء تداعيات إشكال الشويفات ورفع الغطاء عن المخلين بالأمن
 
 
 
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