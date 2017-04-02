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02 نيسان 2017
02/04/2017 17:42:16
اجتماع في مركز استخبارت الجيش في خلدة ليل امس أكد انهاء تداعيات إشكال الشويفات ورفع الغطاء عن المخلين بالأمن
اجتماع في مركز استخبارت الجيش في خلدة ليل امس أكد انهاء تداعيات إشكال الشويفات ورفع الغطاء عن المخلين بالأمن
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LBCI News Lebanon
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