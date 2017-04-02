وزيرة الدفاع الإيطالية في بيروت

وصلت مساء أمس ، إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي، يرافقها رئيس الأركان في الجيش الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو، في زيارة رسمية للبنان، تستمر حتى عصراليوم .

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وستلتقي بينوتي ، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الدفاع يعقوب الصراف في حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون، كما ستتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية في الجنوب.

وقبل مغادرتها بيروت، ستعقد بينوتي مؤتمرا صحافيا عند الساعة الخامسة والنصف عصرا، في قاعة الشرف في المطار.