الخلاف بين أمل والمستقبل وقوى الأمن الداخلي..."جايي"

خلاف حول "حقّ الإمرة"

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قوى الامن الداخلي, المستقبل,امل, خلاف حول "حقّ الإمرة"

LBCI News Lebanon

أكدت مصادر حركة أمل لصحيفة "الأخبار" أنها لن تسمح بأنّ "يمر ما حصل على صعيد التعيينات الامنية في الشمال مرور الكرام"، وأن الخلاف بين قوى الأمن الداخلي، ومن خلفها تيار المستقبل، وبين حركة أمل "جايي".

وحول ما إذا كان وزير المال علي حسن خليل سيتوقف عن دفع المصاريف السرية لقوى الامن الداخلي، قالت مصادر حركة أمل: "إذا إجا عبالو بيعملها".



من جهتها، قالت مصادر وزارة الداخلية عن سبب تعيين قائد منطقة الشمال من دون استشارة حركة أمل، في حين أنه لا يُمكن تعيين قائد الجنوب إلاّ بعد الوقوف على خاطر الرئيس سعد الحريري والنائبة بهية الحريري، إنّ "عماد عثمان ربما يهدف إلى إرساء طريقة جديدة في التعيينات"!