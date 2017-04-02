الزعيمان القبرصيان يجتمعان حول العشاء...فهل اتفقا؟

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اجتمع الزعيمان القبرصيان اليوناني والتركي مساء الاحد حول عشاء نظمته الامم المتحدة في المنطقة العازلة في نيقوسيا من دون ان يتفقا على استئناف مفاوضات السلام المجمدة منذ شباط والرامية لاعادة توحيد الجزيرة.وأشارت الامم المتحدة في بيان الى انه خلال هذا الاجتماع، الاول بين الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وزعيم القبارصة الاتراك مصطفى اكينجي منذ تعليق المفاوضات، اجرى الزعيمان تبادلا صريحا وبناء لوجهات نظرهما حول التحديات التي شهدتها عملية السلام خلال الاشهر الماضية، كما تبادلا الافكار حول سبل المضي قدما.وخلال العشاء اتفق الزعيمان على انه يجب القيام بالمزيد من العمل قبل استئناف المفاوضات، بحسب البيان.