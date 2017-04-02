الحوت الأبيض في الاسكا بخطر...بسبب النفط!

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أبلغ مسؤولون بألاسكا عن حدوث تسرب نفطي من خط أنابيب تحت سطح الماء في ساعة متأخرة من مساء السبت داخل موئل لحيتان بيضاء معرضة لخطر الانقراض بمنطقة كوك إنليت .وأعلنت إدارة الحفاظ على البيئة بألاسكا إن التسرب حدث من خط أنابيب يصل بين منصتي إنتاج تابعتين لشركة هيلكورب إنيرجي في منطقة أبر كوك انليت، وأضافت أن الشركة أغلقت المنصتين في أعقاب التسرب وأن خط الأنابيب يعمل حاليا بضغط منخفض.وقُدّر أن أقل من عشرة غالونات من النفط تسربت ولكن مديرة الوقاية من التسرب قالت إن إدارة الحفاظ على البيئة في ألاسكا لم تؤكد هذا الرقم.