أسرار الصحف في 3 -4- 2017

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النهارحركة غير إعتيادية ...ينشط نائب سابق في منطقة بقاعية في زيادة عدد لقاءاته وتلبية دعوات منسّقة في القرى والبلدات بعد تراجع الأمل لديه بالتحالف مع تيار سياسي فاعل.رسالتين في وقت واحد ...لوحظ أن فريقاً سياسياً وجّه رسالتين في وقت واحد عبر جهة محسوبة عليه منها "المقاطعة" ومنها "الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون".الأمن ممسوك ...يؤكّد مسؤول أمني أن وضع المخيّمات في لبنان لا يزال ممسوكاً رغم الاشتباكات المتكرّرة التي تعبّر عن تجاذبات فلسطينية داخلية.أمر مُسلّم به ...قال مستشار مرجع سياسي إن النسبية والدوائر الكبرى صارتا أمراً مُسلّماً به.المستقبليقالإنّ مرجعيات روحية وحزبية وسياسية لبنانية تستعدّ للمشاركة في استقبال البابا فرنسيس خلال زيارته المقرّرة لمصر قبيل نهاية الشهر.الجمهوريةوصف قيادي حزبي بارز علاقة حزبه بمرجع سياسي، بأنها على مستوى موقعه الرسمي هي طبيعية جداً لا بل جيدة، أما على مستوى توجُّهه السياسي فهي ما زالت بعيدة.أحبط مرجع سياسي وساطات كان يقوم بها "أصدقاء مشتركون لجمعه بموظف كبير".قال مسؤول كبير "إن الرعاية التي تلقّاها مرجع لبناني من دولة إقليمية، تجعلني مقتنعاً أن مرحلة ما بعد "الرعاية" ليس كما قبلها".البناءطرحت عودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة تساؤلات لدى أوساط سياسية عن مصير الاتفاقات التي أبرمت بين الفصائل الفلسطينة والقوى المتشدّدة للمحافظة على الاستقرار الأمني في المخيم والتدابير الاحترازية التي أكدتها القيادات الفلسطينية للحوؤل دون حصول انتكاسات أمنية بين وقت وآخر، كما سألت الأوساط عن قضية المطلوبين اللبنانيين الفارّين إلى المخيم التي تعهّدت الفصائل بإنهائها في وقت قريب، علماً أنه مرّ أكثر من شهر على هذا التعهّد.