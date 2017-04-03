بعد فقدانها في جبيل...عثر عليها في هذه الحالة

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عثرت دورية من مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي عند الواحدة من فجر اليوم في بلدة حصارات قضاء جبيل على الطفلة (م .ب) مواليد 2002 التي كانت غادرت منزل ذويها عصر امس دون معرفة مصيرها وهي مصابة بجروح في وجهها وعنقها.وقد نقلت بآلية عسكرية الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي حيث اجريت الفحوصات الطبية اللازمة .وقد وضع القضاء يده على التحقيق بناء لاشارة المدعي العام القاضي كلود غانم الذي حضر الى المستشفى وكلف الطبيب الشرعي نادر الحاج الكشف عليها ووضع تقرير مفصل عن حالتها، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.